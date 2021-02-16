شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الباحة (4130) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم اختراق مستوى المقاومة المحوري 44.70، ما عرضه للضغط السلبي، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سيلبي بمؤشرات القوة النسبية، وأمام ذلك يسيطر الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 44.70، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 61.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.00 ومستوى المقاومة 47.15.