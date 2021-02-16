شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم فتيحي (4180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.22% بما يعادل -0.04 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.45 ومستوى المقاومة 19.40.