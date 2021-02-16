شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موجة التقلبات الجوية .. كيف تؤمن على منزلك ضد مخاطر الطقس والسيول ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل التغطيات التأمينية للأخطار الطبيعية العواصف والسيول، والتى يمكن الحصول من خلالها على تعويض مناسب نتيجة الأضرار التى نتجت عنها، أما بالنسبة للأخطار الناتجة عن الأمطار والتى يتطلب تعويضها ملحق إضافى على التغطية التأمينية بناء على رغبة العميل ومذكورة صراحة بالوثيقة، وكذلك السيول التى يرجع سببها بالأساس إلى سقوط أمطار غزيرة انحدرت من أماكن مرتفعة كالجبال والهضاب، وتسببت فى وقوع أضرار بالممتلكات والأصول، وتتوقف التعويضات على شروط وثيقة التأمين والتغطيات التى تشملها مصحوبة بتقرير هيئة الارصاد وتوصيفها للحادث.

ويحدد تقرير هيئة الأرصاد ما إذا كان الحادث نتيجة أمطار غزيرة أو سيول، ويعتبر هذا التقرير أحد أهم اسباب تحديد مبالغ التعويضات، حيث تصنف الأمطار ضمن الأخطار الطبيعية، بينما تصنف "السيول" ضمن الكوارث الطبيعية التى تغطى بنسبة 25 فى % من اجمالى قيمة المبالغ التأمينية، ما لم ينص بخلاف ذلك بملاحق إضافية لوثيقة التأمين، ويسعى الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين مجمعة جديدة لتغطية الأخطار الطبيعية بشكل إجبارى، لتوفير الحماية والتغطية الخاصة بالممتلكات والمشروعات التى تتعرض لهذه الأخطار، حيث جارى إعداد الصياغة النهائية للنظام الأساسى للمجمعة لمراجعتها من قبل الاتحاد المصرى للتأمين لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لإقرارها.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الثلاثاء، طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، وطقس بارد على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.



وكشفت النشرة الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض حاد فى درجات الحرارة غدا وصول درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لـ 2 درجة تحت الصفر.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد .