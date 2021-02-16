شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة الجملة والتجزئة يتصدر القطاعات الأكثر جذبا للعمالة بالربع الرابع عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد بحث القوى العاملة للربع الرابع "أكتوبر- ديسمبر" لعام 2020، قائمة بأبرز الأنشطة الاقتصادية التي استطاعت جذب فرص عمل خلال الفترة المذكورة، حيث تراجع معدل البطالة بشكل طفيف لتسجل 7.2% من إجمالي قوة العمل، مقابل 7.3% بالربع الثالث من عام 2020، بانخفاض بلغ 0.1%، وبانخفاض قدره 0.8% عن الربع المماثل من العام السابق.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة اجتذب نحو 634 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، يليه نشاط الزراعة وصيد الأسماك واجتذب نحو 382 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، ثم نشاط التشييد والبناء وتمكن من جذب 317 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020.

وقالت البيانات، إن نشاط الصحة تمكن من جذب 124 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، كما جذب نشاط التعليم نحو 113 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020.

وأرجع تقرير جهاز الإحصاء انخفاض معدل البطالة إلي استمرار عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد انهاء قرارات الإغلاق والحظر الجزئى التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسجل تقدير حجم قوة العمل 29.965 مليون فرد، مقابل 28.171 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع بلغت 6.4%، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13.161 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 16.804 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24.577 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.388 مليون فرد.