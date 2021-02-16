شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجمعة تأمين أعمال البناء..بعد الاشتراطات الجديدة للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مزيد من الرقابة ووضع ضوابط جديدة من الدولة على أعمال البناء، اجتمع الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وهيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة، واستعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن فى إطار جهود ضبط النمو العمرانى، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية.

ومن جانبها تقوم المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء "المجمعة العشرية " بدراسة الرسومات الهندسية الإنشائية والمعمارية، وذلك للموافقة على إصدار وثيقة تأمين للمبانى المراد إنشائها، ووفقا لقانون فأنه لا يتم استخراج رخصة مبانى الا بعد الحصول على هذه الوثيقة، وتعتبر المجمعة جهاز معاون لشركات التأمين، تم إنشاؤها باتفاق مجموعة من شركات التأمين، والهدف منها طبقاً للنظام الأساسى مراجعة الرسومات الإنشائية للمشروعات، وتغطية المسئولية المدنية تجاه الغير، فى حالة انهيار العقار أو أجزائه.

ووفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم أعمال البناء لا يتم استخراج رخصة مباني الا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المجمعة العشرية، وسعر الوثيقة العشرية ثابت وتحدده الدولة ويكون 2 فى الألف من قيمة الأعمال، كما يحصل على وثيقة تأمين من المجمعة العشرية العقارات التى تزيد قيمتها على مليون جنيه،و العقارات التى ترتفع أربعة أدوار أو أكثر، وعند عمل تعلية لعقار قائم أياً كانت التعلية، كما تغطى الوثيقة العشرية المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين أى تلك الأضرار التى تلحق بمالك البناء وكذلك التى تلحق بالغير خلال فترة تنفيذ الأعمال والتى لم يحدد القانون لها حد أقصى من السنوات تنتهي خلالها عملية البناء.

وتغطى الوثيقة المسئولية المدنية خلال فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة (651) من القانون المدني المصرى ومدتها 10 سنوات فى حالة وقوع حوادث مادية تصيب المالك أو الأضرار المادية أو الجسمانية التى تقع للغير بسبب ما يحدث للبناء من تهدم كلى أو جزئى أو ما يوجد به من عيوب تهدد متانة المبنى وسلامته.

وتتم اجراءات استخراج وثيقة التأمين من المجمعة العشرية كالتالى:

1- يتم تجهيز بعض الأوراق منها تقرير التربة والرسومات الإنشائية والهندسية وأوراق ملكية الأرض التى سيتم بناء العقار عليها، ثم يتم معاينة المبنى لمعرفة ما إذا كان المبنى خاضعاً للتأمين أم لا، وإذا لم يخضع فيتم الذهاب لمكاتب التأمين وسحب طلب تأمين لمبنى جديد ويلحق بالملف الأوراق التى قمنا بتجهيزها.

2- الكشف عن ملف المنشأة بالحاسب الآلى منعًا للتلاعب، ويعرض الملف إما على مهندسي المجمعة أو المكاتب الاستشارية.

3- بعد الحصول على موافقة المجمعة يتم استلام الوثيقة وتقديمها للجهة المختصة سواء كان الحي أو الجهاز.

4- وفى خلال مرحلة البناء يقوم أحد مهندسي المجمعة بمعاينة المشروع لأكثرمن مرة للتأكد من مطابقة التنفيذ للرسومات المعدة مسبقًا، إذا كانت هناك مخالفات يتم تحرير محضر بإيقاف سريان وثيقة التأمين ويتم الرد على المشروعات المقدمة للمجمعة في خلال فترة من ثلاثة إلى خمسة أيام.