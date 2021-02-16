شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة (KGL) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة مرة أخرى خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 55.70 فلس، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 55 فلس، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 61 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 54 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 53.0 بينما مستوى المقاومة هو 57.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد