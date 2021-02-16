الاقتصاد

الرابطة (KGL) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 16-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة مرة أخرى خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 55.70 فلس، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 55 فلس، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 61 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 54 فلس.

 

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 53.0 بينما مستوى المقاومة هو 57.9 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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