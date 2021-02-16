شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة (ALMADINA) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة ليغلق امس الاثنين عند مستوى 18 فلس، متجاوزا بذلك هدفه السعري الأول عند 17.50 فلس، والذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير نهاية الشهر الماضي، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لهدفه السعري الثاني عند 19.50 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 17 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 17.4 بينما مستوى المقاومة هو 18.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد