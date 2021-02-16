شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 442 فلس، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 450 فلس، كما كون السهم نموذج "Hanging Man” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 410 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 450 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 433.0 بينما مستوى المقاومة هو 448.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط