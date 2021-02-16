شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 20.60 فلس، وهو نفس سعر الفتح للجلسة، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه إمكانية ان يقوم السهم بعمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 20 فلس كمستوى أول ثم 18.70 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 21.20 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.4 بينما مستوى المقاومة هو 20.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط