شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ بداية الشهر الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 216 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 210 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 220 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 215 بينما مستوى المقاومة هو 217 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط