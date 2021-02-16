شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) يخسر مكاسب الأحد -تحليل صباحي- 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق عند مستوى 124 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 112 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 128 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 122 بينما مستوى المقاومة هو 125 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط