شكرا لقرائتكم خبر عن كفيك (KFIC) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 43.40 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تهبط بالسهم لمستويات قد تصل الى 41 فلس كمستوى أول ثم 38 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 46 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 42.6 بينما مستوى المقاومة هو 44.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط