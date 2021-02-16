شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز (MARAKEZ) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 30 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 31 فلس، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 24 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 33 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.5 بينما مستوى المقاومة هو 32.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط