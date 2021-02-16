شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع (KPROJ) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 175 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما كون السهم نموذج "Shooting Star” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 162 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 180 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 174.0 بينما مستوى المقاومة هو 177.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط