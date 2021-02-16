شكرا لقرائتكم خبر عن مينا (MENA) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 33.10 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 30 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 34.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33.0 بينما مستوى المقاومة هو 33.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط