الاقتصاد

مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 16-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 6214 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى الدعم الحالي عند 6150 نقطة، والذي في حالة اختراقه فسيواصل المؤشر تراجعه للوصول لمستوى الدعم 6000 نقطة.

 

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,202 وبين مستوى المقاومة هو 6,235 نقطة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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