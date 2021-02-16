شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) بالقرب من أدني مستوى لاسبوعين -تحليل صباحي- 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 10546 نقطة، مقتربا بذلك من أدني مستوى له في اسبوعين، كما يقترب المؤشر حاليا من مستوى الدعم الحالي عند 10400 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 10100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,429 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,482 نقطة