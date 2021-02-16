شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «تأتي النظرة الأضعف من المستهلكين نحو الاقتصاد في ظل تباطؤ معدلات التوظيف في ديسمبر ويناير».. وزارة العمل الأمريكية.

تراجعت ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي في أوائل شهر فبراير الجاري، حيث كان الأمريكيون أكثر تشاؤمًا بشأن ظروف العمل المستقبلية، وذلك وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة ميتشيغان، ونشر يوم الجمعة الماضي.

وجاء التقدير الأولي لمؤشر ثقة المستهلك عند مستوى 76.2 في فبراير، منخفضًا من 79.0 في يناير الماضي. وقال ريتشارد كيرتن، كبير الاقتصاديين المشرفين على المسح، إن التراجع في ثقة المستهلك تركز في مقياس التوقعات المستقبلية، وبين الأسر التي يقل دخلها عن 75 ألف دولار.

وقال كيرتن: «سجلت الأسر الموجودة ضمن الثلث الأقل دخلًا في المجتمع تدهورًا كبيرًا في مواردها المالية الحالية، حيث ذكر عدد أقل من هذه الأسر تحقيقهم زيادات في الدخل مؤخرًا، مقارنة بأي وقت مضى منذ عام 2014». وأضاف إن إطلاق حزمة جديدة من أموال التحفيز من المفترض أن تقلل المصاعب المالية لدى ذوي الدخل المنخفض.

وكان مقياس الثقة هذا هو الأدنى منذ شهر أغسطس الماضي، كما انخفض من مستوى 101.0 الذي وصل له في فبراير 2020، قبل انتشار جائحة فيروس كورونا بالولايات المتحدة مباشرة.

وتأتي النظرة الأضعف من المستهلكين نحو الاقتصاد في ظل تباطؤ معدلات التوظيف خلال شهري ديسمبر ويناير، وفقًا لوزارة العمل الأمريكية. ومع ذلك، انخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة منذ أوائل يناير، وهي إشارة تؤكد تراجع معدلات تسريح العمال، رغم أنها لا تزال مرتفعة.

ووفقًا لوزارة التجارة الأمريكية، انخفض الإنفاق على قطاع التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 ٪ في ديسمبر. وستصدر بيانات الإنفاق على قطاع التجزئة لشهر يناير خلال الأسبوع المقبل.

وقال تقرير جامعة ميتشيغان إن الأمريكيين نظروا إلى آفاق الاقتصاد الوطني بشكل أقل إيجابية في أوائل فبراير الجاري، مقارنة بالشهر الماضي، على الرغم من الموافقة المتوقعة على إطلاق حزمة تحفيز ضخمة.

وانخفض تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية بشكل طفيف ليصل إلى 86.2 في فبراير، مقارنة بـ86.7 في يناير. وتراجع مؤشر توقعات المستهلك - الذي يعكس عدد المشاركين في الاستطلاع الذين يتوقعون تحسن ظروف العمل في الأشهر الستة المقبلة - إلى 69.8، مقارنة بـ74.0 في الشهر السابق.

وقال كيرتن: «تعتمد القوة المتوقعة في الإنفاق الاستهلاكي خلال عامي 2021 و2022 اعتمادًا أساسيًا على الانخفاض الكبير في الدوافع الاحترازية، والتي تعتمد بدورها على التقدم في التصدي للوباء، بالإضافة إلى تحسن الاتجاهات في كل من التضخم والتوظيف».

جدير بالذكر أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 27 يناير و10 فبراير، ومن المقرر نشر القراءة النهائية للشهر يوم 26 فبراير المقبل.