شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تغلق على ارتفاعات قياسية وتقتنص مكاسب أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «تميل أسواق الأسهم إلى التطلع للأمام، ويجب أن تكون مدعومة باحتمال إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي». ويليم سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار في أتش أس بي سي للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.

«المسيرة الصعودية للأسهم لن تستمر إلى الأبد. ولكن جميع العوامل التي تدعم ارتفاع سوق الأسهم موجودة في الوقت الحالي»

قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، يوم الجمعة الماضي، لتغلق عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، محققة مكاسب أسبوعية متواضعة.

وتراوحت الأسهم حول مستويات قياسية الأسبوع الماضي، مدعومة بتوقعات صرف حزمة جديدة من أموال التحفيز، وأرباح الشركات القوية والتقدم في طرح لقاحات فيروس كوفيد- 19. وأحد التطورات الملحوظة هو تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة أبرمت صفقات لشراء 200 مليون جرعة لقاح أخرى.

وطمأنت أخبار الأسبوع الماضي أيضًا المستثمرين بأن السياسة النقدية من المرجح أن تستمر في دعم الأسواق والاقتصاد، حيث قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء الماضي إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يفكر في رفع أسعار الفائدة أو خفض شراء السندات في المستقبل المنظور.

وقال جون أوغستين، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك هنتنغتون الخاص: «المسيرة الصعودية للأسهم لن تستمر إلى الأبد. ولكن جميع العوامل التي تدعم ارتفاع سوق الأسهم موجودة في الوقت الحالي».

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2 ٪ خلال الأسبوع، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1 ٪. وتقدم مؤشر ناسداك المركب الثقيل للتكنولوجيا بنسبة 1.7 ٪.

وفي تداولات يوم الجمعة، ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.45 نقطة، أو 0.5 ٪، ليصل إلى 3934.83، وهو إغلاقه القياسي العاشر لعام 2021. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 27.70 نقطة، أو ما يعادل 0.1 ٪، ليصل إلى 31458.40، وهو الإغلاق القياسي السابع للمؤشر هذا العام. وصعد مؤشر ناسداك المركب 69.70 نقطة، أو ما يعادل 0.5 ٪، ليصل إلى 14095.47، وهو إغلاقه القياسي الـ 12 خلال العام الجاري.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.8 ٪ في عام 2021، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 9.4 ٪. وارتفع مؤشر راسل 2000 لأسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، والذي يميل إلى تقديم أداء جيد عندما يكون الاقتصاد قويًا، بنسبة 16 ٪ في العام الجديد.

وبعد مسيرة الارتفاع الأخيرة، حذر بعض المستثمرين من أن الأسهم تبدو باهظة الثمن، مما قد يؤدي إلى الحد من العوائد المستقبلية، حتى إذا استمرت الأخبار الإيجابية في الانتشار. وتم تداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الخميس الماضي عند 22.42 ضعف أرباحه المتوقعة على مدى الـ 12 شهرًا القادمة، وأعلى من متوسط الخمس السنوات البالغ 17.95.

وقال جيسون برايد، كبير مسؤولي الاستثمار للثروة الخاصة في شركة جلينميد: «نحن نشهد بعض التقييمات المتزايدة بشكل معقول». وأضاف: «حتى لو لم يكن لدينا هذا النوع من التقييمات، فالسوق على الأرجح كانت سترتفع بصورة أكبر في ظل ما يتم نشره من أخبار».

ويعاني المستثمرون أيضًا تحت وطأة الظروف المتطورة للوباء، حيث إن السلالات الجديدة للفيروس والعقبات التي تواجهها برامج التطعيم تحجب التوقعات الخاصة بتوقيت التعافي الاقتصادي.

وقال ويليم سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار في أتش أس بي سي للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات: «على المدى القصير، لا يزال من غير الواضح متى ستنتهي عمليات الإغلاق، وما إذا كان المستهلكون سينفقون بسرعة على السفر والترفيه عندما يكونون أحرارًا في القيام بذلك أو لا».

ومع ذلك، لا يزال سيلز متفائلًا بشأن آفاق النمو. وقال: «تميل أسواق الأسهم إلى التطلع للأمام ويجب أن تكون مدعومة باحتمال إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي».

ومع اقتراب موسم إعلان أرباح الشركات من نهايته تقريبًا، ابتهج المستثمرون بنشر تقارير أقوى من المتوقع عن أرباح الشركات، حيث تم إعلان نتائج حوالي ثلاثة أرباع الشركات الموجودة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وتفوق أكثر من 80 ٪ منها على التوقعات، وفقًا لشركة فاكت سيت.

ومن المتوقع أن تكون أرباح الشركات في مؤشر الأسهم قد نمت بنسبة 2.8 ٪ في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق، وهو تحسن كبير مقارنة بالانخفاض البالغ أكثر من 9 ٪ الذي تم توقعه نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وقال مايكل شيلدون، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة الاستشارات الاستثمارية أر دي إم فاينانشيال جروب: «تميل أسعار الأسهم إلى اتباع اتجاه أرباح الشركات بمرور الوقت». وأضاف: «لذا أعتقد أن حقيقة تحسن أرباح الشركات أمر مشجع».

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع تطبيق المواعدة بامبل بمقدار 5.15 دولار أو ما يعادل 7.3 ٪، ليصل إلى 75.46 دولار يوم الجمعة، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 64 ٪ في أول تداول له يوم الخميس.

وأضافت شركة باي بال 13.34 دولار لسعر سهمها، أو ما يعادل 4.7 ٪، ليصل إلى 298.37 دولار، وذلك بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع تزايد حساباتها النشطة بمقدار الضعف تقريبًا بحلول عام 2025.

وارتفع سعر سهم هاب سبوت، وهي شركة برمجيات بواقع 70.64 دولار، أو ما يعادل 16 ٪، ليصل إلى 502.40 دولار، وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن قفزة في الإيرادات خلال الربع الرابع.

وفي أسواق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.199 ٪ يوم الجمعة الماضي، مقارنة بـ1.157 ٪ يوم الخميس.

وحول العالم، ارتفع مؤشر ستوكس يوروب600 القاري بنسبة 0.6 ٪. في آسيا، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.1 ٪. وانخفض مؤشر200 SPX /‏ ASX الأسترالي بنسبة 0.6 ٪ حيث تم فرض إغلاق لمدة خمسة أيام في ولاية فيكتوريا. وتم إغلاق بعض الأسواق في المنطقة بما في ذلك الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة وبعض العطلات الأخرى.