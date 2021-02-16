شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع استمرار التركيز على لقاحات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين، وذلك تزامنا مع إغلاق الأسواق الأمريكية ومتابعة التطورات حول لقاحات فيروس كورونا.



وأغلقت أسواق الأسهم والسندات في وول ستريت اليوم في ظل عطلة رسمية تشهدها الولايات المتحدة بمناسبة عيد الرؤساء.



ولا تزال الأسواق تترقب عن كثب التطورات بشأن المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي حول خطة التحفيز النقدي التي اقترحتها إدارة الرئيس "جو بايدن" والتي تشمل ضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستمرة.



على صعيد آخر، تستمر جائحة "كورونا" في التأثير السلبي على الأسواق العالمية حيث تواصل أعداد الإصابات والوفيات ارتفاعاتها على مستوى العالم.



لكن بوادر أمل تلوح في الأفق مع توزيع المزيد من اللقاحات في مختلف الدول، ومن أبرزها لقاح "فايزر –" ولقاح "موديرنا" و"أسترازينيكا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3907، وسجل أعلى سعر عند 1.3920 وأقل سعر عند 1.3842.