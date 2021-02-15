شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 15-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 15-2-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وخسر رأس المال السوقي نحو 991 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 705.454 مليار جنيه.

إيقاف تداول 23 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المصرية للدواجن، ام ام جروب للصناعة والتجارية العالمية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العبور للاستثمار العقاري، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، دلتا للطباعة والتغليف، العبوات الطبية، الألومنيوم العربية، القاهرة للخدمات التعليمية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ريكاب للاستثمارات المالية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، مصر للأسواق الحرة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، جولدن تكس للأصواف.

البورصة تخسر 991 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وخسر رأس المال السوقي نحو 991 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 705.454 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 418.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.3 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.28%، والعرب على 6.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.70%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 24.7 مليون جنيه، 88.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 73.2 مليون جنيه، 28.7 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 11526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2398 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14220 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4424 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2401 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3431 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.

وصعدت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 119 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 10.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.22%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 11.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 5.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.92%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 7.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.42%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 30.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.14%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 4.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.97%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.663 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.32%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 7.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.62%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.49%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 37.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6%.