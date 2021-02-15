بيل جيتس يخطط لاستثمار مليارى دولار فى مشروعات مكافحة تغير المناخ

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القاهرة - سامية سيد - أكد مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس، أنه يخطط لاستثمار حوالى مليارى دولار في المشاريع والشركات الناشئة في السنوات الخمس المقبلة، لمكافحة تغير المناخ.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مؤسس شركة "مايكروسوفت"، إن الابتكارات ضرورية لتجنب الكوارث المناخية، لافتا إلى أن هذا لن يكون مستحيلا، لكنه سيكون صعبا للغاية.

ودعا بيل جيتس، إلى زيادة عدد الاستثمارات الحكومية في أبحاث الطاقة البديلة وغيرها من الابتكارات المناخية في جميع أنحاء العالم خلال العقد المقبل، موضحا أن الحاجة في هذا الإطار تدعو إلى أبحاث بقيمة 110 مليارات دولار على الأقل سنويا.