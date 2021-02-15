شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هو المركز المصرى للقيادة الآمنة وأهميته فى القطاع السياحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد في مصر المركز المصرى للقيادة الآمنة (RSTC) Road Safety Training Centre، والذي يقوم بتدريب وتأهيل مهنى ومحترف لقائدى المركبات السياحية وغيرها طبقاً للمعايير الدولية للقيادة الآمنة.. في السطور التالية نعرض أهم الأسئلة الخاصة بالمركز وأجوبتها:

س: ما هو المركز المصري للقيادة الآمنة؟

ج: المركز تابع للاتحاد المصرى للغرف السياحية بمدينة 15 مايو، ويقوم بتدريب وتأهيل مهنى ومحترف لقائدى المركبات السياحية وغيرها طبقاً للمعايير الدولية للقيادة الآمنة.

س: كيف يتم تدريب السائقين داخل المركز؟

ج: تتم عمليات التدريب للحد من حوادث الطرق، حيث إنه يعتمد فى برامج التدريب الخاصة به على تقنية المضامير الإلكترونية التى تحاكى الظروف غير المتوقعة، وكيفية تفاديها بشكل يضمن سلامة الركاب والمركبات.

س: ما أهمية ذلك المركز؟

ج: الدكتور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أكد على الدور الهام الذى يلعبه هذا المركز من خلال ما يقدمه من خدمات وإمكانيات فى تدريب قائدى المركبات بأنواعها ولا سيما المركبات السياحية، مشيرا إلى أهمية العمل على الاستفادة القصوى من المركز لتدريب سائقى القطاعات المختلفة بالدولة.

س: ما هي عمليات التطوير التي تتم داخل المركز؟

ج: أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية قال إن هذا المركز تم تصميمه وإنشائه بالتعاون مع بيت الخبرة النمساويTest and Training International والذى قام بتدريب المدربين واعتمادهم قبل افتتاحه فى مارس 2012 على مساحة 102 فدان تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لهذا الغرض، مؤكدًا أن هذا المركز هو ثمرة تعاون مشترك بين القطاع السياحى الحكومى والخاص حيث يعتبر الوحيد من نوعه فى الشرق الأوسط.

س: كم عدد المتدربين حتى الآن؟

ج: تم تدريب أكثر من 45 ألف متدرب منذ افتتاحه حتى الآن مما ساهم بشكل فاعل فى الحد من حوادث الطرق.