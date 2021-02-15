شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 15-2- 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 15-2- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتعديل مبادرة تمويل الشركات السياحية بضمانة وزارة المالية، في ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة المذكورة ورغبة من البنك المركزي في استمرار مساندة قطاع السياحة والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا، وأيضا قرار البنك المركزي بتعديل ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأخبار وهي كالتالي:

البنك المركزى يعدل مبادرة السياحة بضمانة وزارة المالية

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعديل مبادرة تمويل الشركات السياحية بضمانة وزارة المالية، والتي تتضمن تخصيص 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه.

البنك المركزي يعدل بعض ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية

أصدر البنك المركزي المصري، تعديلا بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، والتي صدرت في 2 أكتوبر 2007.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.17% بختام تعاملات جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وخسر رأس المال السوقي نحو 991 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 705.454 مليار جنيه.

جهاز الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الرابع لعام 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2020، حيث بلغ معدل البطالة 7.2% من إجمالي قـــوة العمـــل، مقابل 7.3% فى الربع الثالث من عام 2020 بانخفاض قدره 0.1 %.

«التعاون الدولي» و«المالية» يوقعان مع اليابان تمويلا بـ240 مليون دولار

أبرمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاقًا مع الحكومة اليابانية مُمثلة في السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة «الجايكا»، يتم بموجبه إتاحة تمويل تنموي مُيسر بقيمة 25 مليار ين ياباني.

وزارة قطاع الأعمال العام توضح جهود تطوير شركات القطن والغزل والنسيج

قالت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم إنه يجري حاليا تنفيذ خطة شاملة لتطوير شركات القطن الغزل والنسيج التابعة للوزارة المعدة بواسطة الاستشارى العالمى (وارنر)، بتكلقة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه.

"التصديرى للكيماويات" يتوقع وصول صادرات الكيماويات لـ5.8 مليار دولار خلال 2021

توقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن تصل صادرات القطاع خلال العام الحالى نحو 5.8 مليار دولار وذلك حال تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية معدل نمو 10% عما كانت عليه عام 2020.

‫زيادة رأس مال القابضة للصناعات المعدنية لـ 3.38 مليار جنيه

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 3.2 مليار جنيه إلى 3.383 مليار جنيه، وتعديل المادتين 6و7 من النظام الأساسى وذلك بحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم.