شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تكشف تفاصيل نظام الفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محسن الجيار مدير الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، إن اليوم بدء إنطلاق المرحلة الثانية لنظام الفاتورة الإلكترونية، وهو نظام مركزى يمكن المصلحة لمتابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها لبعض، ويساعد على القضاء على ظاهرة الفواتير الوهمية، وسيتيح للمصلحة زيادة الحصيلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد الدرينى عبر برنامجه اليوم المذاع على قناة اليوم، المذاع على قناة dmc، أن النظام هيتم من خلال توسيع قاعدة المصلحة، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى وبالتالى هيضاعف الضرائب المصرية بشكل متتالى، لدعم الموازنة العامة، وهيقلل العجز العام للدولة، ويتيح للدولة ضخ استثمارات أكثر فى الخدمات التعليمية والصحية، بالإضافة إلى أنه سيمد يد العون للاقتصاد غير الرسمى.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير يتم انطلاق العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمشاركة عدد 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، على أن يتم انضمام بقية الشركات تباعًا حتي 30/6/2021، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم انطلاقها في 15 نوفمبر الماضي قد تمت بنجاح ، مؤكدًا على أن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية ، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، مما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الدكتور " محمد معيط " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الالكترونية ، بمراحلها المختلفة لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.