شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالبترول: الانتهاء من تصدير 5 شحنات غاز مسال وتجهيز 4 بنهاية فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أنه تم الانتهاء من تصدير 5 شحنات غاز مسال خلال شهر فبراير الجاري من مصنع إدكو للإسالة، لافتا إلى أنه يتم التجهيز حاليا لتصدير 4 شحنات أخري بنهاية فبراير ويقدر حجم الشحنة الواحدة بحوالي 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الشحنات التي يتم تصديرها تأتى ضمن تعاقدات العقود طويلة الأجل والشحنات الفورية.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه جاري التجهيز في مصنع إدكو لإسالة الغاز لتصدير 9 شحنات غاز مسال خلال شهر فبراير2021.

تبنى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة، وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات خلال عام 2020 فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.