الخريف: جازان للصناعات الأساسية نموذج آخر لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر الخريف، عددا من مشاريع البنية التحتية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وقف خلالها على سير العمل في المدينة، وخططها التشغيلية، كما رأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وقال الخريف «إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع أوجدت مدنا صناعية تعد شاهدا على نجاح القطاع الصناعي السعودي، وقدرته الكبيرة على تنمية الاقتصاد الوطني تتمثل في الجبيل وينبع، ورأس الخير»، مؤكدا مواصلة العمل لتكون مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية نموذجا آخر في جنوب المملكة لهذه المدن، ولتكون رافدا

اقتصاديا للتنمية الوطنية، ومحركا لاقتصاد المنطقة.

وأوضح الخريف أن وجود مدينة صناعية متكاملة الخدمات والبنية التحتية، وما تضمه من خدمات لوجستية بحجم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية سيسهم في استغلال الميز النسبية التي تتمتع بها منطقة جازان، وتعظيم حضورها الاقتصادي، مشددا أن الفرص الاستثمارية التي ستتيحها المدينة ستسهم بمشيئة الله تعالى في دفع عجلة التنمية في المنطقة وخلق فرص وظيفية نوعية وملائمة لأبنائها.

وذكر أن الهيئة الملكية تجدد دعمها للصناعات الأساسية والتحويلية، من خلال مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي تضم اليوم استثمارات تتجاوز الـ85 مليار ريال، والعديد من الصناعات التي ستسهم في خلق مفهوم مميز للاستثمار في المنطقة وتعظيم الفائدة من مقوماتها الأساسية.