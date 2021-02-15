«سكني» يستهدف خدمة 220 ألف أسرة في 2021

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كما أعلن «سكني» استفادة 31.3 ألف أسرة من خياراته المتنوعة خلال شهر يناير الماضي، كان بينها 15.6 ألف أسرة سكنت في منازلها بالاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي.ونوه البرنامج في بيان له أمس، باستمراريته في ضخ المزيد من الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وكذلك الأراضي السكنية في مخططات مكتملة البنية التحتية الأساسية، وتسهيل إجراءات حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق «سكني» وكذلك مركز «سكني» الشامل في كل من الرياض وجدة والخبر، مبينا أن العام الحالي 2021 سيشهد طرح 140 ألف قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع 18 جهة تمويلية لشراء الوحدات السكنية الجاهزة و»تحت الإنشاء» والبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم السكنية، وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، إلى جانب إتاحة 30 ألف أرض سكنية، في سبيل تلبية مختلف رغبات الأسر المستحقة في جميع مناطق المملكة.
ويستمر برنامج «سكني» في إتاحة جميع حلوله وخياراته السكنية المتنوعة والاستفادة منها عبر الموقع الالكتروني وتطبيق الهواتف ضمن إجراءات سهلة وميسرة، إذ تشمل الخيارات القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، وكذلك البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، وإصدار عقود الأراضي السكنية في مخططات الوزارة، كما يمكن عبر الموقع والتطبيق الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل التصاميم الهندسية، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية، إضافة إلى إمكانية التسجيل والاستحقاق الفوري وغيرها.
يذكر أن «سكني» تمكن خلال العام الماضي 2020 من تجاوز مستهدفاته بخدمة 390 ألف أسرة بالاستفادة من خياراته وحلوله، كان بينها 138 ألف أسرة سكنت منازلها، في حين حققت المشاريع السكنية تحت الإنشاء حتى نهاية العام نموا لتصل إلى 93 مشروعا وفرت 141 ألف فيلا وشقة وتاون وهاوس، كما بلغ عدد مخططات الأراضي 217 مخططا أتاحت 178 ألف أرض.
مستهدفات 2021:
استفادة 220 ألف أسرة
منها 150 ألف أسرة تسكن في منازلها
طرح 140 ألف قرض عقاري
ضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة
إتاحة 30 ألف أرض سكنية
منجزات يناير 2021:
استفادة 31,356 أسرة
بينها 15,607 أسر سكنت في منازلها
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