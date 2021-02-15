شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتعهد العمل مع المديرة الجديدة «لإصلح» منظمة التجارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية الاثنين بتعيين النيجيرية نجوزي اوكونجو إيويلا في منصب المدير العام للمنظمة وقال إن الولايات المتحدة تعول عليها لإعادة إطلاق مساعي إصلاح منظمة التجارة وتنشيط دورها.

وقال القائم بالأعمال ديفيد بيسبي في تعليقات أرسلتها البعثة الدبلوماسية الأمريكية في جنيف إلى رويترز «الدكتورة اوكونجو إيويلا وعدت بأنه في ظل قيادتها لن يستمر العمل في منظمة التجارة العالمية بالطريقة المعتادة ونحن متحمسون وواثقون بأنها لديها المهارات اللازمة لتنفيذ هذا الوعد.»

ووافق أعضاء المجلس العام، وهو أعلى هيئة لصناعة القرارات بمنظمة التجارة، بالإجماع على اختيار اوكونجو إيويلا أثناء اجتماع مغلق في جنيف اليوم بعد أن تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار سلفه دونالد ترامب عرقلة تعيينها لصالح منافستها وزيرة التجارة الكورية الجنوبية.

وقال بيسبي «الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل عن كثب مع المدير العام اوكونجو إيويلا وهي يمكنها أن تعوًل على الويات المتحدة لأن تكون شريكا بناءً.»

وأضاف أن ما تتمتع به اوكونجو إيويلا من معرفة وخبرة في علم الاقتصاد والتجارة والدبلوسية سيساعد في دفع مساعي إصلاح المنظمة قدما وتشجيع نمو اقتصادي متكافئ من خلال التجارة والتصدي للتحديات العالمية الحالية والمستقبلية. (رويترز)