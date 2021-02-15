شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات جازبروم من الغاز منذ مطلع العام تقفز 36.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عملاق الغاز الروسي جازبروم الاثنين إن صادراته من الغاز الطبيعي إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق قفزت 36.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 27.5 مليار متر مكعب في الفترة من أول يناير إلى الخامس عشر من فبراير.

وارتفع إنتاج الشركة في تلك الفترة 6.9 بالمئة إلى 70 مليار متر مكعب.

وقالت جازبروم أيضا إن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، بما يشمل تركيا، في 2020 تراجعت إلى 177.32 مليار متر مكعب من 192.56 مليار متر مكعب في 2019.

(رويترز)