شكرا لقرائتكم خبر عن تقييد الانبعاثات وراء اندفاعة البلاتين إلى ذروة 6 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار البلاتين الاثنين إلى أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات مدعومة بتوقعات باتساع الفارق بين العرض والطلب للمعدن المستخدم في الصناعة، بينما يراهن المستثمرون على تعاف اقتصادي عالمي سريع.

وارتفع البلاتين، الذي تستخدمه صناعة السيارات لتنقية عوادم المحركات من الانبعاثات، 3.86 بالمئة إلى 1300.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1645 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس 1304 دولارات، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014.

وقالت جورجيت بويلي المحللة ببنك إيه.بي.إن أمرو «بدأ المستثمرون يدركون أن هناك احتمالات لصعود أسعار البلاتين، وبالتالي اللحاق بمعادن نفيسة أخرى»، مشيرة إلى تحسن التوقعات الصناعية للبلاتين.

وأشارت إلى أن أداء البلاتين ربما يستمر في التفوق على كل من البلاديوم والذهب، لكن من غير المرجح أن يعود إلى التداول عند مستويات أعلى من الذهب.

توقعت مؤسسة جونسون ماثي المتخصصة في المعادن عجزا في المعروض من البلاتين للعام الثالث على التوالي.

وقال محللون أيضا إن مشكلات في الإمدادات في الأمد الطويل في جنوب إفريقيا، أكبر منتج للبلاتين، قد تقدم المزيد من الدعم من خلال احتمال زيادة عجز المعروض.

أما الذهب فقد تراجع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1820.00 دولارا للأوقية بضغط من عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت إلى أعلى مستوى في نحو 11 شهرا يوم الجمعة وبلوغ الأسهم العالمية ذروة قياسية جديدة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خلال التداول 0.14 بالمئة إلى 1820.60 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أوندا في مذكرة «المركز الفني العام للذهب لا يزال هشا وسيتعرض لضغوط نزولية مجددا هذا الأسبوع إذا استمرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الارتفاع».

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 27.59 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2396.80 دولار. (رويترز)