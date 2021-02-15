شكرا لقرائتكم خبر عن الجائحة تأكل نصف أرباح «ميشيلان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة ميشيلان الفرنسية لصناعة إطارات السيارات الاثنين إن أرباحها الصافية للعام 2020 هوت إلى 625 مليون يورو من 1.73 مليار يورو في 2019 متضررة من جائحة فيروس كورونا، لكنها تتوقع نموا يصل إلى 10% في أسواقها هذا العام.

وانخفضت المبيعات 15% العام الماضي إلى 20 مليار يورو (24.3 مليار دولار) وهبطت الإيرادات التشغيلية بحوالي النصف إلى 1.40 مليار يورو من 2.96 مليار في 2019.

وقالت ميشيلان إن بيئة الأعمال للعام 2021 ما زالت ضبابية إلى حد كبير مع تداعي الأزمة الصحية، لكنها ما زالت تتوقع ان أسواق إطارات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة ستنمو ما بين 6 إلى 10 بالمئة وأسواق إطارات الشاحنات الثقيلة ما بين 4 إلى 8 بالمئة.

(رويترز)