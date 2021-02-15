شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التطوير العقاري.. أداء متماسك في وجه الأزمات الطارئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات نمواً جيداً خلال عام 2020 ما يعكس استمرار الثقة بنشاط القطاع رغم التباطؤ الذي شهدته الأنشطة الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم نتيجة جائحة «كورونا». وتظهر البيانات المجمعة عن عام 2020 لأكبر 3 شركات إماراتية مدرجة عاملة في القطاع بلوغ إجمالي إيراداتها نحو 37.86 مليار درهم.

وفي ظل الأداء المالي الجيد الذي حققته هذه الشركات خلال العام الماضي فقد ساهم ذلك في زيادة إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في أسهمها المدرجة في الأسواق المالية والتي سجلت ارتفاعات بنسبة جيدة منذ بداية عام 2021.

ونجحت أغلبية الشركات العقارية العاملة في السوق المحلي الإماراتي والمدرجة في السوق المالي، في التأقلم ومواكبة ظروف الأزمة الطارئة وغير المتوقعة التي أوقعت الاقتصاد العالمي في عام 2020 نتيجة انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد-19»، وخرجت منه بأقل الأضرار والخسائر مع تحقيق أداء عادل من حيث الإيرادات والأعمال التشغيلية.

وعلى الرغم من الواقع الصعب الذي فرضته الجائحة حافظت غالبية الشركات على هامش الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بينما وقعت أخرى في دائرة الخسائر على الرغم من المبيعات المليارية للبعض منها، حيث تجاوزت إجمالي مبيعات 4 شركات كبرى في السوق المحلي حاجز الـ14.2 مليار درهم (شاملة مبيعات بملياري درهم لـ«نخيل»).

سوق دبي العقاري



وفي دبي، أعلنت الشركات العقارية المدرجة عن نتائجها المالية لعام 2020، حيث سجلت القيمة الإجمالية للأرباح المجمعة 4.013 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.2 مليار في 2019، حيث وقعت شركتان من أصل 6 في هامش الخسائر هي «داماك العقارية» بأكثر من مليار درهم، و«ديار للتطوير» بـ217 مليون درهم، وتحولت «الاتحاد العقارية» إلى الربحية بـ200 مليون درهم، حسب إفصاح الشركة لسوق دبي المالي.



«إعمار»



أعلنت شركة «إعمار العقارية» عن تسجيل إيرادات بلغت 19.71 مليار درهم في عام 2020، بتراجع 20%، وسجلت صافي أرباح بقيمة 2.617 مليار درهم، بتراجع 58% مقارنة بعام 2019. ووصل إجمالي قيمة المبيعات العقارية للشركة إلى 10.9 مليار درهم، منها 6.32 مليار درهم في الإمارات، ويكشف هذا الأداء عن استمرار اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وسجلت شركة «إعمار للتطوير» إيرادات بقيمة 9.76 مليار درهم بتراجع 23%، وصافي أرباح بقيمة 1.66 مليار درهم بتراجع 39%، بعد تسجيل مبيعات عقارية بقيمة 6.3 مليار درهم.

«داماك»



أعلنت «داماك العقارية» عن نمو في إيراداتها الإجمالية المحققة خلال العام 2020، لتصل إلى 4.7 مليار درهم، مقارنة مع 4.4 مليار درهم في 2019.

ووصلت قيمة المبيعات المحجوزة إلى 2.3 مليار درهم خلال العام، مقارنة بـ3.1 مليار درهم في 2019. وسجلت الشركة خسائر صافية 1.04 مليار درهم في 2020، مقارنة بـ37 مليون درهم في 2019. وخلال عام 2020، قامت داماك بتسليم ما يقارب 2,945 وحدة.



«نخيل»

وأعلنت «نخيل» عن تحقيقها أكثر من ملياري درهم من مبيعات المنازل الفاخرة في «فلل ند الشبا»، حيث أطلقت حالياً مرحلة جديدة من الفلل بعد تسجيلها مبيعات شهرية قياسية في شهر يناير/ كانون الثاني 2021.

وتم شراء نصف الفلل العائلية المتاحة للمواطنين والخليجيين مع بيع أكثر من 800 فيلا خلال الأشهر 12 الماضية. وشهد شهر يناير/ كانون الثاني 2021 تسجيل أعلى مبيعات شهرية لغاية الآن، مع 133 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 342 مليون درهم.



«ديار»

أعلنت «ديار للتطوير» نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020. وبلغت الإيرادات 412.9 مليون درهم، مقابل 603.7 مليون درهم في عام 2019، كما وصلت الأرباح التشغيلية للشركة لعام 2020 إلى 24,5 مليون درهم. وسجلت الشركة صافي خسائر بقيمة 216.9 مليون درهم نتيجة أخذ مخصصات وانخفاض القيمة العادلة لأصول الشركة.



سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي العقاري أيضاً تراجعت الأرباح المجمعة من 2.55 مليار درهم في 2019 إلى 1.93 مليار درهم في 2020، وسجلت شركتا «رأس الخيمة العقارية» و«مجموعة الشارقة» ارتفاعاً بنسبة 12.7% و27% على التوالي، بينما سجلت شركتان خسائر هما «ريم للاستثمار» و«منازل العقارية».



«الدار العقارية»



سجلت «الدار العقارية» أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً في العام 2020 مدفوعاً بإيرادات سنوية قياسية لإدارة المشاريع التطويرية، وزيادة الدخل الناجم عن عقود إدارة البنية التحتية الحكومية. وارتفعت إيرادات الشركة 17% إلى 8.39 مليار درهم، واستقر صافي الأرباح عند 1.93 مليار درهم، بينما نما صافي ربح الربع الرابع بنسبة 28% إلى 729 مليون درهم. وتعتزم الشركة توزيع أرباح بواقع 0.145 درهم (14.5 فلس) للسهم.

«رأس الخيمة العقارية»



ارتفع صافي أرباح «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 22% إلى 114 مليون درهم في عام 2020 مقارنة بربح صاف بلغ 93 مليون درهم في 2019. وسجلت إيرادات الشركة نمواً بنسبة 25% إلى 243 مليون درهم في 2020 مقابل 195 مليون درهم في 2019.



الانتعاش قادم

بحسب رؤساء الشركات العقارية فإن الانتعاش قادم بدءاً من العام الجاري، ففيما قال محمد العبار، أن عام 2021 سيكون حافلاً بالفرص التقليدية والتكنولوجية التي ستساعد على النمو في مجالات وأسواق لم تكن موجودة قبل خمس، أو عشر سنوات، توقّع حسين السجواني، رئيس مجلس إدارة «داماك» الانتعاش الحقيقي سيتحقق خلال الفترة بين 12 إلى 24 شهراً.

من جانبه، لفت عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «نخيل»، إلى أن الشركة شهدت بداية قوية عام 2021، مع استمرار «فلل ند الشبا» في جذب المشترين، معظمهم من المستخدمين النهائيين، لشراء منازلهم لأول مرة، أو لشراء منازل أكبر حجماً.

بدوره، قال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير» إنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها العام 2020 فإن الشركة استمرت في تطوير مشاريعها بحسب الجدول الزمني المقرر لها.