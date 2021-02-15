شكرا لقرائتكم خبر عن «الفطيم» تستثمر نصف مليار درهم لتوسعة «كايرو فيستيفال» في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تيموثي إرنست الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم مول في مؤتمر صحفي بالقاهرة الاثنين إن شركته تستثمر ملياري جنيه (129 مليون دولار - حوالي نصف مليار درهم) في توسعة مشروع «كايرو فيستيفال سيتي مول» شمال شرق القاهرة.

وأضاف إرنست أن التوسعة تشمل إنشاء مبنى جديد باسم «فيستيفال أفينو» على أن يتم افتتاحه في الربع الأول من 2023.

ويضم مشروع فيستيفال أفينو عشرات المتاجر من أكبر العلامات التجارية العالمية إلى جانب مطاعم.

كانت الفطيم مصر التابعة للفطيم الإماراتية بدأت العمل في مشروع كايرو فستيفال سيتي الواقع في التجمع الخامس بشمال شرق القاهرة عام 2008. ويقام المشروع على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع ويضم مركزا تجاريا ومنطقة إدارية وفندقين فاخرين ومدارس ومنشآت طبية ووحدات سكنية.

وقال إرنست إن شركته ستستثمر أيضا 200 مليون جنيه إضافية من أجل تجديد مباني المول الحالية خلال 18 شهرا. (رويترز)