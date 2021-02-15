شكرا لقرائتكم خبر عن «سَفِلز»: ركائز اقتصاد الإمارات والقوانين الجديدة تحفز العقار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «سَفِلز» عن إصدار النسخة الأحدث من تقرير السوق العقارية الإماراتية، الذي يوفر تحليلات معمقة عن حالة سوق العقارات في الدولة، ويقدم لمحة شاملة مرفقة بتوقعات مستقبلية حول أداء قطاعات العقارات السكنية والمكتبية والصناعية في أسواق أبوظبي ودبي والشارقة.

قال ستيفن مورجان، الرئيس التنفيذي لشركة «سَفِلز الشرق الأوسط»: «فرض انتشار مرض كوفيد-19 تأثيرات شديدة على أنشطة قطاع العقارات في الإمارات خلال عام 2020؛ حيث أدت إجراءات الإغلاق التي فُرضت لاحتواء انتشار المرض إلى توقّف شبه تام في حركة الصفقات العقارية في مختلف فئات الأصول. كما سجّلت أنشطة المبيعات والتأجير أدنى مستوياتها على الإطلاق في مشاريع التطوير السكنية والمكتبية والمستودعات. ومع ذلك، بدأنا نلاحظ بعض الزيادة في مستويات الطلب بحلول نهاية إبريل ومطلع مايو، بالتوازي مع تأقلم الأفراد والشركات مع الأنماط الجديدة للعمل والمعيشة».

وأضاف مورجان: «ساهم إطلاق خطة التحفيز الاقتصادي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي في تعزيز زخم قطاع العقارات تزامناً مع رفع قيود الإغلاق. وشهدنا بالفعل زيادة تدريجية في معدلات الطلب، وخاصة ضمن قطاع العقارات السكنية خلال النصف الثاني من عام 2020. كما أسهم تخفيض متطلبات القرض إلى القيمة في تعزيز إقبال المستثمرين على القطاع. وبجانب ذلك، عززت المصارف انكشافها على قطاعي العقارات والبناء، وسُجّلت زيادة كبيرة في أنشطة إعادة تمويل الرهن العقاري نتيجة معدلات الاقتراض الملائمة وتوفر تخفيضات ترويجية أخرى».

شهد قطاع العقارات السكنية في العاصمة أبوظبي بداية إيجابية لعام 2020، بعد اتخاذ سلسلة إجراءات حكومية هامة، كان من أبرزها فتح السوق العقارية أمام المستثمرين الأجانب، وإتاحة المجال أمامهم لشراء العقارات والأراضي ضمن مناطق متخصصة. واستفادت شركات التطوير العقاري من هذه السياسة لتوفير حوافز إضافية للمشترين وتزويدهم بخطط دفع مُيسرة وحسومات وبرامج شراء مبتكرة، مثل عروض الإيجار المنتهي بالتملّك، ما أدى استقرار نشاط القطاع العقاري خلال عام 2019 والربع الأول من عام 2020. ولكن تراجع قطاع النفط، وما رافقه من انخفاض في الاستثمارات، إلى جانب إجراءات الإغلاق المفروضة، أدى إلى تأثيرات شديدة على الصفقات العقارية خلال الربع الثاني من عام 2020، والتي بدأت بالتعافي بصورة تدريجية ابتداءً من الربع الثالث من العام نفسه.

حقق قطاع العقارات السكنية في دبي أداءً جيداً نسبياً، رغم إجراءات الإغلاق المفروضة والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن «كوفيد-19». وبرز خلال عام 2020 توجّه رئيسي، تمثّل في تجاوز الطلب على الوحدات الجاهزة معدّل مبيعات العقارات على المخطط للمرة الأولى خلال أربعة أعوام. وتركّز القسم الأكبر من هذا الطلب على مشاريع الفيلات ومنازل تاون هاوس، حيث لاحظنا ابتعاد أنماط الإشغال عن الشقق السكنية.

فرض «كوفيد-19» تأثيرات حادة على أنشطة الصفقات وأسعار الأصول العقارية في الشارقة؛ ودفع انتشار المرض مطوري العقارات خلال النصف الأول من العام الماضي إلى التركيز على استكمال وتسليم المشاريع القائمة. ومع بدء الانتعاش التدريجي لحركة السوق ابتداءً من الربع الثالث لعام 2020، استفادت المشاريع التي قاربت على الاكتمال من تحسّن الأنشطة الاستثمارية. ومن جانبها، حافظت المناطق الناشئة في الشارقة، والمعروفة باسم الشارقة الجديدة، على معدلات اهتمام وأنشطة قوية خلال عام 2020.

العقارات المكتبية

لا تزال الهيئات الحكومية والشركات في قطاع النفط والغاز تمثّل الجهات الشاغلة الرئيسية لقطاع العقارات المكتبية في أبوظبي. وواجهت سوق العقارات المكتبية في أبوظبي تحديات كبيرة في عام 2020، نتيجة انخفاض الطلب على خام برنت وتراجع أسعاره، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات المساحات الشاغرة في المشاريع المكتبية والأسواق الجزئية.

وشهد الطلب على العقارات المكتبية في دبي حالة من الاستقطاب في عام 2020.

من ناحية أخرى، استمر انخفاض الطلب على المساحات المكتبية في الشارقة خلال عام 2020، نتيجة الطلب المحدود من الشركات وقلّة أعداد الشركات الجديدة والعروض الجديدة.