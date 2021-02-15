شكرا لقرائتكم خبر عن «أسترازينيكا» ترسل لقاحات لكندا «خلال شهر» عبر الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - أ ف ب

أعلنت أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم، الاثنين، أنّها ستسلم لقاحات ضد كوفيد-19 من الهند إلى كندا «في أقل من شهر»، بعد أيام من مكالمة هاتفية بين قادة البلدين في أعقاب خلاف دبلوماسي بشأن احتجاجات المزارعين.

وكثّفت الهند، شحنات الطعوم العالمية التي يصنعها معهد الأمصال الهندي «سيروم إينستيتيوت أوف إنديا» وظهر كفاعل رئيسي في مكافحة فيروس كورونا، كشكل من أشكال «دبلوماسية اللقاحات». وأوضح الرئيس التنفيذي للمعهد أنّ شركته تنتظر موافقة الهيئة الكندية الناظمة للقاحات.

وكتب أدار بونوالا عبر «تويتر» أنّ المعهد يعمل على إيصال اللقاح الذي ينتجه من تطوير شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد إلى كندا «خلال أقل من شهر».

وكتب رئيس الوزراء الهنديّ ناريندرا مودي، الأربعاء، أن بلاده «ستبذل قصارى جهدها لتسهيل إيصال لقاحات كوفيد التي تطلبها كندا»، بعد محادثة هاتفية بينه وبين نظيره الكندي جاستن ترودو. ولم يتم الكشف عن عدد الجرعات التي سيتم شحنها إلى كندا، رغم أن صحيفة «هندوستان تايمز» ذكرت، الأحد، أنه قد يكون هناك شحنة أولية من 500 ألف لقاح إلى الدولة التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة.

وواجهت حكومة ترودو انتقادات متزايدة في الأسابيع الأخيرة، بعد أن تعثرت جهود التلقيح، مع عدم وجود قدرات إنتاج محلية وتأخر تسليم لقاحي فايزر وموديرنا، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19.