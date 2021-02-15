شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف درهم تعويضاً لزوجين بعد وفاة ابنهما في حادث والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

أيدت محكمة استئناف أبوظبي استئناف زوجين حكماً ابتدائياً قضى بتعويضهما عن وفاة ابنهما بعد تعرضه لحادث سير بمبلغ 20 ألف درهم، وأكدت أن هذا المبلغ لا يكفي لجبر الأضرار التي لحقت بهما لأن المتوفى ابنهما، وقضت مجدداً بزيادة المبلغ إلى 150 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الزوجين رفعا دعوى قضائية طالبا فيها بإلزام سائق وشركة وشركة تأمين، بأداء 513 ألفاً و292 درهماً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مشيرين إلى أنه أثناء قيادة المدعى عليه الأول المركبة المملوكة للمدعى عليها الثانية والمؤمن عليها لدى الشركة المدخلة بالقضية تسبب بخطئه في وفاة ابنهما نتيجة إهماله.

وفي المقابل طالبت شركة التأمين برفض الدعوى بحقها لأنها سددت الدية المحكوم بها.