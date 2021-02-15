شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقي يعزّي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة لمياء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة الأميرة لمياء بنت هذلول. داعياً الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم آل سعود الكرام الصبر والسلوان.

كما بعث سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين. (وام)