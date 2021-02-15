شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يقترب من الرحيل عن الريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت تقارير إسبانية، أن سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، أصبح أقرب للرحيل عن صفوف الميرينجي، بنهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وبالتالي يحق له الاتفاق مع أي نادٍ خلال الأيام الجارية، غير أن برنامج «التشيرينجتو» الإسباني، أكد أنه لا توجد أي فرصة لبقاء راموس في ريال مدريد بالموسم المقبل، وأضاف أنه بعد لقاء راموس مع المدير العام لريال مدريد، أكد اللاعب رغبته في تغيير الأجواء والرحيل عن النادي بعد 16 عاماً، ارتدى خلالها قميص النادي الملكي.