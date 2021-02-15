شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الفورية للذهب تنخفض رغم ضعف الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين الإلكترونية على الرغم من تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك وسط تعاملات هادئة.



وأغلقت أسواق الأسهم والسندات في وول ستريت اليوم في ظل عطلة رسمية تشهدها الولايات المتحدة بمناسبة عيد الرؤساء.



ولا تزال الأسواق تترقب عن كثب التطورات بشأن المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي حول خطة التحفيز النقدي التي اقترحتها إدارة الرئيس "جو بايدن" والتي تشمل ضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستمرة.



وتجاول إدارة "بايدن" الضغط على الكونجرس لتمرير الحزمة المالية للعودة إلى النشاط الاقتصادي حيث صرحت وزيرة الخزانة "جانيت يلين" بأن الإغلاق ربما يستمر لنهاية العام الجاري إذا تم رفض الخطة المقترحة للتحفيز.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1818.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر عند 1827.1 دولار وأقل سعر عند 1815.5 دولار.