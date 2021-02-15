شكرا لقرائتكم خبر توقيع اتفاقية استثمار وتشغيل ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أمس، توقيع اتفاقية استثمار وتشغيل ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأكد وزير الصناعة في كلمة له خلال الحفل أهمية الاتفاقية التي تهدف لتشغيل ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وما يمتاز به الميناء من أهمية لوقوعه على أهم ممرات النقل البحري على مستوى العالم وبالقرب من دول القرن الأفريقي والأسواق الناشئة؛ ليكون نقطة تقديم خدمات لوجستية حديثة ومتقدمة في المنطقة، ما يعزز من حضور المملكة في هذا المجال وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويسهم في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، من خلال تقديم أفضل الخدمات وضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأشار إلى ما يمتاز به ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لوقوعه على مفترق طرق كأحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما بين الشرق والغرب والممرات التجارية سريعة النمو بين الشمال والجنوب والذي سيهم في دعم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية للوصول إلى الاستفادة الكاملة من الإمكانات المتوافرة بها، ويعد بوابة رئيسة للمنطقة الجنوبية.

وبين أن الميناء يضم محطة حاويات ومحطة شحن عامة ومحطة للسائبة الجافة مجهزة بأحدث معدات المناولة وغاطس رصيف بطول 16.5 م ، مفيدا أن العمليات التجارية للمرحلة الأولى ستبدأ في منتصف عام 2021، وستبدأ بمحطة الشحن العامة والسائبة الجافة مع رصيف يبلغ طوله 540 م بما يخدم الاحتياجات الفورية المتزايدة من المستأجرين في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، فيما ستبدأ المرحلة الأولى من التشغيل التجاري لمحطة الحاويات في أوائل عام 2022 عبر رصيف بطول 730 م.

ميناء مدينة جازان

للصناعات الأساسية والتحويلية، يضم:

محطة حاويات - محطة شحن عامة - محطة للسائبة الجافة مجهزة بأحدث معدات المناولة - غاطس الرصيف بطول 16.5 م

محطة الشحن العامة والسائبة الجافة

طول الرصيف 540 م - بدء العمليات التجارية منتصف 2021

محطة الحاويات

طول الرصيف 730 م - بدء العمليات التجارية أوائل 2022