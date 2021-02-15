شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك الجزيرة السنوية تتراجع 96.6% لزيادة المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال بنك الجزيرة، المُعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 96.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 33.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 991 مليون ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 75%. ويعود الإرتفاع في مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي مخصص خسائر الإئتمان.

كذلك ارتفعت رواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء قابله انخفاض في المصاريف الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

وفي المُقابل، حقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 2.4 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 2.1 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك كان قد حقق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، صافي أرباح بلغ 529 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 743.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.