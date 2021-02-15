«جاجوار» كهربائية كلياً العام 2025

لندن - أ ف ب

أعلنت شركة «جاجوار لاند روفر» البريطانية، الاثنين، أن سيارات جاجوار الفاخرة ستصبح كهربائية كلياً اعتباراً من العام 2025، كاشفة عن استراتيجية جديدة مراعية للبيئة بهدف أن تصبح محايدة الكربون بحلول العام 2039.

وأشارت المجموعة التي تملكها شركة «تاتا موتورز» الهندية في بيان إلى أنها تريد «إعادة ابتكار نفسها» تحت قيادة مديرها العام الجديد تييري بولوريه، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «رينو» الفرنسية.

ووعدت شركة «جاجوار لاند روفر» باستثمار 2,5 مليار جنيه إسترليني (2,8 مليار يورو) سنوياً، جزء كبير منها في كهربة مركباتها. وأوضحت: «بحلول منتصف العقد، ستكون جاجوار أجرت نهضة لتبرز كعلامة تجارية كهربائية بحتة».

ومع ذلك، لم توضح الشركة مستقبل سياراتها من طراز جاجوار إكس جيه الفخمة، لكنها أشارت إلى أنها لا تخطط لطرح نسخة كهربائية منها في هذه المرحلة.

وفيما ستتحول جاجوار إلى كهربائية بالكامل، فإن لاند روفر لن تقوم بذلك، رغم أنها ستطلق ستة طرازات كهربائية بالكامل خلال السنوات الخمس المقبلة، أولها في العام 2024. والهدف من ذلك هو أن تصبح كل طرازات جاجوار ولاند روفر كهربائية 100 في المئة بحلول نهاية العقد.

علاوة على ذلك، تريد جاجوار لاند روفر العمل على تطوير الهيدروجين من أجل تلبية الطلب المستقبلي وتعتزم أيضا التعاون مع مجموعة «تاتا» في مجال الطاقة النظيفة وبرمجيات الكمبيوتر.

وتسعى جاجوار لاند روفر إلى أن تصبح مجموعة محايدة الكربون لسلسلة التوريد والمنتجات والعمليات بحلول العام 2039. ومن الناحية المالية، الهدف هو أن تكون قادرة على استعادة هامش تشغيلي مزدوج الرقم وتدفق نقدي إيجابي بحلول العام 2025.

لكن المجموعة تحذر من أن تحولها سيتسبب في انخفاض كبير في نشاطاتها غير الإنتاجية في المملكة المتحدة. ولم تقدم تفاصيل عن انعكاسات ذلك على التوظيف.

وعندما سئل خلال مؤتمر صحفي افتراضي عن تقليص حجم القوى العاملة، لم يرد بولوري، لكنه قال «هناك تكيف دائم من جانب موظفينا (...) نحن نتكيف بسرعة عالية» للتحول إلى الأنظمة الرقمية والكهربائية.

عدم يقين

وأكدت الشركة المصنعة عدم رغبتها في إغلاق المصنع. وسيضم المبنى الموجود في سوليهول (وسط إنجلترا)، حيث يتم تصنيع سيارات لاند روفر أيضاً، المنصة الكهربائية بنسبة 100 % لمركبات جاجوار. لكن هذا الخيار يثير أسئلة كثيرة حول مصنع كاسل بروميتش الواقع في وسط انجلترا أيضاً وتصنع فيه بعد طرازات جاجوار.

وقال بولوري: «نحن نبحث في طرق لتغيير موقع كاسل بروميتش» مؤكداً أن المجموعة لديها «الكثير من الأفكار» لهذه الوحدة.

وتعتقد نقابة «يونايت» وهي الأكبر في البلاد، أن إعلان المجموعة هو «أخبار سارة في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة» بالنسبة إلى الموظفين البريطانيين البالغ عددهم 40 ألفاً. ولفتت إلى أنها حصلت على تأكيدات بأنه لن يتم إغلاق أي موقع وأنه لن يكون هناك تسريح للعمال.

وتكشف الشركة استراتيجيتها الجديدة بعدما تضررت بشدة جراء كوفيد-19، على غرار القطاع بكامله، وبعد فترة وجيزة من إبرام اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى قطاع صناعة السيارات.

وأعلنت المجموعة العام الماضي إلغاء 1100 وظيفة مؤقتة في المملكة المتحدة واضطرت للجوء إلى مصارف صينية من أجل الحصول على قرض بقيمة 560 مليون جنيه، إذ لم تكن مؤهلة للحصول على قروض من الأموال العامة في المملكة المتحدة.

قبل الأزمة الصحية، كشفت المجموعة العام 2019 خطة إعادة هيكلة خفض بموجبها حجم القوى العاملة بمقدار 5000 وظيفة.

وصنعت جاجوار حوالي 244 ألف سيارة في المملكة المتحدة عام 2020 في ثلاثة مصانع، وهو انخفاض 36,7% على أساس سنوي وفقاً لأرقام الرابطة الصناعة «إس ام ام تي».

