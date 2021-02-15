شكرا لقرائتكم خبر عن 30.9 مليار درهم سيولة فائضة سحبها «المركزي» خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت قيمة السيولة الفائضة التي سحبها مصرف الإمارات المركزي من السوق المحلي إلى 30.9 مليار درهم خلال عام 2020 مقارنة مع 22 مليار درهم في عام 2019، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن المصرف.

وجاء سحب المصرف المركزي لهذه السيولة خلال العام الماضي في إطار مسؤوليته عن إدارة السياسية النقدية في الدولة وتوجيهها على النحو الذي يخدم الاقتصاد الوطني.

وتعد شهادات الإيداع إحدى الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإدارة السيولة في السوق، إضافة إلى أدوات أخرى تساهم في مجملها في ضبط حركة السيولة في دولة الإمارات.

ويظهر رصد حركة مؤشر عمليات إدارة السيولة خلال العام الماضي لجوء المصرف المركزي إلى ضخ السيولة في السوق عند الحاجة وسحبها في أحيان أخرى عند توفرها بكثرة، الأمر الذي يظهر جلياً من خلال ارتفاع أو انخفاض رصيد شهادات الإيداع لديه طيلة الفترة الماضية.

ويتضح من خلال الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي أن رصيده من شهادات الإيداع بلغ 160.2 مليار درهم في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019، لكنها شهدت تراجعاً في الربع الأول من عام 2020 حيث بلغت قيمتها 144.6 مليار درهم تقريباً.

وخلال الربع الثاني من العام الماضي شهد رصيد شهادات الإيداع ارتفاعاً كبيراً بلغ 178.5 مليار درهم تقريباً، قبل أن يتراجع في الربع الثالث من العام إلى 151.35 مليار درهم، وتواصل الانخفاض حتى أغلق عند 129.3 مليار درهم تقريباً في الربع الأخير من العام ذاته. (وام)