شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقود الضغوط بنوك «وول ستريت» إلى عالم البيتكوين؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شبكة «سي إن بي سي» إن الضغوطات تتزايد على البنوك في وول ستريت لقبول تبادل عملة البيتكوين كفئة أصول مشروعة، وتأتي هذه الضغوطات من الداخل.

وخلال اجتماع افتراضي عقد الشهر الماضي وحضره الآلاف من المتداولين وموظفي المبيعات حول العالم في «جيه بي مورجان تشيس»، رد دانيال بينتو، الرئيس المشارك في المجموعة المصرفية على سؤال حول متى ستقوم الشركة بالتداول بعملة البيتكوين، بقوله إنه منفتح على هذه الفكرة. وعندما طلبت شبكة «سي إن بي سي» منه المزيد من التوضيح، أشار بينتو إن أي قرار تتخذه الشركة سيكون بناء على ما إذا كانت مجموعة مهمة من العملاء تريد من جيه بي مورجان التداول في العملة المشفرة.

وأضاف: «إذا تطورت فئة أصول البيتكوين مع مرور الوقت وتم استخدامها من قبل مديري الأصول والمستثمرين المختلفين، فسيتعين علينا المشاركة في هذا النشاط، إلا أن الطلب في البنوك على هذه العملات ليس موجوداً حتى الآن، لكنني متأكد من أنه سيصبح مهماً في مرحلة ما».