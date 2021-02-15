شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البحرية: «آيدكس» و«نافدكس» منصة لترسيخ الشراكات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية: يحق لنا أن نفخر هذا العام بافتتاح الحدث الدفاعي الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، إذ يزهو المعرض الدفاعي الدولي «آيدكس 2021»، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس2021» بحُلتهما الجديدة، ليطرحا من خلال منصاتهما أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الدفاعية العالمية، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية من دول عدة حول العالم، عدا عن مشاركة الكثير من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية البحرية.

وأضاف في كلمة عبر مجلة «الجندي»: «في خضم ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من نكسات وركود بسبب جائحة كورونا، يأتي هذان المعرضان، ليمثلا منصة مثالية لترسيخ شراكات وعلاقات مستدامة، مع المؤسسات الحكومية والشركات والقوات المسلحة لدول العالم، الأمر الذي يُساعد الشركات الإماراتية على العرض والمشاركة في المشاريع الدفاعية المحلية والإقليمية، وحتى الدولية، ما يُعزز الاستثمارات في الصناعات غير النفطية، ولهذا يُعد المعرض نافذة عالمية لإبرام العديد من العقود والاتفاقيات في مجال التصنيع والصيانة وغيرها». (وام)