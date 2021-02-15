شكرا لقرائتكم خبر عن تلميح بغياب صلاح عن معسكر منتخب مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

ألمح أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، الى إمكانية غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن معسكر المنتخب المقبل في شهر مارس/ آذار لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ٢٠٢٢، حيث قال إن هناك صعوبة في ضم بعض المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل بسبب إجراءات الحجر الصحي المتبعة في أوروبا، وفي حالة استدعاء أي لاعب من إنجلترا تحديداً سيخضع لحجر مدته ١٤يوماً بعد العودة.