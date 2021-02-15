الرميثي: «آيدكس ونافدكس 2021» واجهة مشرقة لدولة الإمارات

قال الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، إن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» في دورته الخامسة عشرة، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2021» في دورته الـسادسة، هما من أهم المعارض الدفاعية في العالم التي تحظى باهتمام الشركات الدفاعية والتكنولوجية في العالم، والتي تحرص على المشاركة فيه سنوياً، وعرض أحدث منتجاتها من الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتطورة.

وأضاف في كلمة عبر مجلة «الجندي» إن الدورة الخامسة عشرة من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، والتي ستقام خلال الفترة ما بين 21 ولغاية 25 فبراير المقبل تؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت مركزاً عالمياً مهماً للمعارض والمؤتمرات الدولية المتميزة، كما تعكس ريادتها وقدراتها التنظيمية الكبيرة، خاصة أن هذه الدورة تأتي في ظل استمرار جائحة كورونا «كوفيد-19»، وما تفرضه من إجراءات وقائية واحترازية استثنائية لتنظيم أية فعاليات، لتضمن سلامة كل الزوار والمشاركين، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية.

وفي ما يلي نص الكلمة:

يعتبر معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2021»، من أهم المعارض الدفاعية في العالم التي تحظى باهتمام الشركات الدفاعية والتكنولوجية في العالم، والتي تحرص على المشاركة فيه سنوياً، وعرض أحدث منتجاتها من الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتطورة.

ولا شك في أن الدورة الخامسة عشرة من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، والتي ستقام خلال الفترة ما بين 21 ولغاية 25 فبراير/ شباط تؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت مركزاً عالمياً مهماً للمعارض والمؤتمرات الدولية المتميزة، كما تعكس ريادتها وقدراتها التنظيمية الكبيرة، خاصة أن هذه الدورة تأتي في ظل استمرار جائحة كورونا «كوفيد-19»، وما تفرضه من إجراءات استثنائية لتنظيم أية فعاليات من إجراءات وقائية واحترازية تضمن سلامة كل الزوار والمشاركين، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية.

إن حجم المشاركة الدولية الكبيرة في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021» تعكس الثقة الكبيرة بفعاليات الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية لضمان سلامة ضيوف وزوار المعرض، كما تؤكد المكانة المتميزة التي وصلت لها دولة الإمارات في صناعة المعارض الدفاعية العالمية.

إن تزامن انعقاد معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس ونافدكس2021» مع احتفال دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي يعزز من أهمية هذه الدورة، باعتبارها أحد أهم مظاهر النجاح الذي تشهده الدولة، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، التي باتت تحظى بثقة عالمية متزايدة، وأصبحت متوفرة في معظم الأسواق العالمية.

إن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» منذ انطلاق دورته الأولى عام 1993 يجسد طموح دولة الإمارات نحو الريادة والتفوق بالمعايير العالمية، فقد استطاع أن يتجاوز المحلية إلى الإقليمية والعالمية، وبات يصنف الآن باعتباره واحداً من أهم المعارض الدفاعية في العالم، الذي يواكب كل جديد يطرأ على منظومة صناعة السلاح والدفاع، ويجذب إليه كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

لقد أصبح معرض الدفاع الدولي «آيدكس» واجهة مشرقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومرآة عاكسة للتطور والتقدم التنموي الحاصل في الدولة على ك الصعد، ولهذا فإنه يمثل مبعث فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن.



(وام )