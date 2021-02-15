شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والإبعاد لمعتديين على سائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس آسيويين عاماً والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، لإدانتهما وآخر هارباً بالاعتداء على سائق من نفس جنسيتهم.

وحسب إفادة المجني عليه فإن أحد المدانين توجه إليه فور صف مركبته أمام مسكنه وطلب منه هاتفه وما لديه من أموال فرفض المجني عليه فهدده والمدان الثاني في القضية بالاعتداء عليه، فحاول الفرار من المكان إلا أنهما استدعيا شخصاً آخر هارباً واعتدوا عليه حتى غاب عن الوعي وتدخل عدد من المارة تصادف وجودهم في ذات المكان لفض الاشتباك ففروا هاربين، ونقل المجني عليه إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج وتبين إصابته بعاهة مستديمة بنسبة 4% وفق تقرير الأدلة الجنائية في شرطة دبي.