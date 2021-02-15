شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يخسر خدمات أوسبينا ولوسانو بسبب الإصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نابولي سابع الدوري الإيطالي لكرة القدم غياب حارس مرماه الكولومبي دافيد أوسبينا، ومهاجمه المكسيكي هيرفينج لوسانو، بسبب الإصابة. وقال نابولي في بيان: بدأ اللاعبان عملية إعادة التأهيل.

وتعرض أوسبينا (32 عاماً) للإصابة بشد في عضلة الفخذ اليمنى خلال فترة الإحماء استعداداً لاستضافة يوفنتوس (1-صفر)، السبت، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري، حيث أشرك مدربه جينارو جاتوزو أليكس ميريت مكانه، وأبلى البلاء الحسن. ومن المرجح أن يغيب أوسبينا عن الملاعب لمدة أسبوعين.

من جهته، تعرض لوسانو (25 عاماً) إلى تمزق عضلي في فخذه اليمنى في الدقائق الأخيرة من المباراة ذاتها. وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن لوسانو الذي سجل 13 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، قد يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

وسيغيب الثنائي عن ذهاب الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» ضد غرناطة الإسباني الخميس، ومواجهة أتالانتا، الأحد، في الدوري المحلي.